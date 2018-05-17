Флёри: посмеялся бы перед сезоном, если бы сказали, куда доберётся «Вегас»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри после третьего матча серии плей-офф финала Западной конференции с «Виннипег Джетс» (4:2, 2-1) поделился мнением об успехах своей команды.



«Какой была бы моя реакция, если бы перед началом сезона с „Вегасом“ мне сказали, что я буду в двух шагах от финала Кубка Стэнли? Возможно, я бы немного посмеялся.



Мой ключевой сейв? Там игрок „Виннипега“ отдал пас вразрез. Я был немного удивлен, что шайба прошла нашего защитника. Попытался как-то среагировать. Шайба попала мне в мысок конька и вылетела в поле. Я это видел так. Шайфли имел достаточно времени, чтобы поразить пустую рамку. Поэтому я прыгнул, чтобы как-то закрыть ворота. И счастлив, что поймал шайбу, которая прилетела в меня», — цитирует Флёри официальный сайт лиги.

Флёри вышел на 10-е место в истории по матчам в Кубке Стэнли среди вратарей