Денис Паршин подписал новый контракт с «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» подписало новый контракт с нападающим Денисом Паршиным, информирует KHL Media Team. Новое соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Паршин принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 26 (11+15) баллов при показателе полезности "-1" и 32 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 17 минут за игру. В плей-офф-2017 Паршин сыграл три матча, не сумев отметиться очками.

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