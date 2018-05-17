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Россия — Канада: подопечные Ильи Воробьёва прибыли на арену

Россия — Канада: подопечные Ильи Воробьёва прибыли на арену
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России прибыла на «Роял-Арену», где проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею с командой Канады.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею-2018

Напомним, сегодня, 17 мая, в Копенгагене на стадионе «Роял-Арена» в рамках чемпионата мира—2018 состоится четвертьфинальный матч сборных России и Канады. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия решила удивить Канаду – главная четвертьфинальная битва ЧМ! LIVE
Команда Ильи Воробьёва сыграет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.

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