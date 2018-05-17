Появление Игоря Шестёркина в воротах в матче с Канадой — это...?

Голкипер Игорь Шестёркин будет защищать ворота сборной России в матче с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею — 2018. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Появление Игоря Шестёркина в воротах в матче с Канадой — это...?»



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Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

Россия решила удивить Канаду – главная четвертьфинальная битва ЧМ! LIVE Команда Ильи Воробьёва сыграет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.

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