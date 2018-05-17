Тренер вратарей «Тампы» — о Василевском: сразу подумал, что это вылитый Третьяк

Тренер вратарей «Тампа-Бэй» Франц Жан сравнил голкипера «молний» Андрея Василевского с легендарным советским вратарём Владиславом Третьяком.
«Что я подумал, когда впервые увидел Василевского? Я подумал: «Бог ты мой, этот парень — вылитый Владислав Третьяк». Я увидел то же отношение к работе и уровень конкурентоспособности. И сейчас я смотрю на Василевского и поражаюсь, как они похожи», — цитирует специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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Третье поражение «молний» подряд было бы уж слишком.
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