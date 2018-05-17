Россия — Канада: стал известен состав канадцев на четвертьфинал ЧМ

Стал известен состав сборной Канады на матч с командой России на чемпионате мира по хоккею.



Напомним, сегодня, 17 мая, в Копенгагене на стадионе «Роял-Арена» в рамках чемпионата мира—2018 состоится четвертьфинальный матч сборных России и Канады. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Кемпер (Макэлинни);

Власич — Парэйко, Шварц — Туррис — О'Райлли;

Эдмундсон — Экблад, Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид — Шенн;

Мюррей — Нурс, Джост — Дюбуа — Бейли;

Пулок, Хорват — Барзал — Пажо, Эберле.

Россия решила удивить Канаду – главная четвертьфинальная битва ЧМ! LIVE Команда Ильи Воробьёва сыграет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.