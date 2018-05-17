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Россия — Канада: стал известен состав канадцев на четвертьфинал ЧМ

Россия — Канада: стал известен состав канадцев на четвертьфинал ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Стал известен состав сборной Канады на матч с командой России на чемпионате мира по хоккею.

Напомним, сегодня, 17 мая, в Копенгагене на стадионе «Роял-Арена» в рамках чемпионата мира—2018 состоится четвертьфинальный матч сборных России и Канады. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кемпер (Макэлинни);
Власич — Парэйко, Шварц — Туррис — О'Райлли;
Эдмундсон — Экблад, Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид — Шенн;
Мюррей — Нурс, Джост — Дюбуа — Бейли;
Пулок, Хорват — Барзал — Пажо, Эберле.

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