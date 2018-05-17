США — Чехия: стали известны составы команд на четвертьфинал ЧМ-2018

Стали известны составы сборных США и Чехии на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею—2018. Напомним, встреча начнётся сегодня, 17 мая, в 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
США:
Кинкэйд (Дарлинг);
Мартинез — Макэвой, Дербринкат — Уайт — Кейн;
Бутчер — Мёрфи, Годро — Бонино — Аткинсон;
Пионик — Йенсен, Крайдер — Ларкин — Ли;
Хьюз, Коулмэн — Райан — Томпсон, Милано.
Чехия:
Францоуз (Риттих);
Шулак — Гудас, Яшкин — Крейчи — Пастрняк;
Моравчик — Гронек, Червенка — Факса — Ржепик;
Йордан — Скленичка, Кубалик — Нечас — Гика;
Полашек, Хитил — Плеканец — Горак, Коусал.