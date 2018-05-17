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Россия — Канада: канадцы открыли счёт на пятой минуте, реализовав большинство

Россия — Канада: канадцы открыли счёт на пятой минуте, реализовав большинство
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады счёт открыла канадская команда. На пятой минуте встречи защитник канадцев Колтон Парэйко хлёстким броском забросил в большинстве, реализовав удаление Сергея Андронова. Россияне впервые на турнире не сумели забросить первыми.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018

Посмотреть видео гола также можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

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