Россия — Канада: канадцы открыли счёт на пятой минуте, реализовав большинство

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады счёт открыла канадская команда. На пятой минуте встречи защитник канадцев Колтон Парэйко хлёстким броском забросил в большинстве, реализовав удаление Сергея Андронова. Россияне впервые на турнире не сумели забросить первыми.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018

Посмотреть видео гола также можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Россия уступает Канаде в главной четвертьфинальной битве ЧМ! LIVE Команда Ильи Воробьёва играет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.

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