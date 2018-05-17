Тротц: Кучеров и Стэмкос — двойной капкан «Тампы», у них броски уровня Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал игру форвардов «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса.

«Это двойной капкан. У них есть Стэмкос с Кучеровым, которые обладают броском примерно такого же калибра, что и Ови. Если мы задумаемся о шести или семи самых элитных снайперах во всей НХЛ, то у „Тампы“ есть по одному такому игроку на каждом фланге. Что, конечно, добавляет тоски нашим бригадам меньшинства. Мы внесём в их игру пару поправок. Наше меньшинство на протяжении плей-офф работало хорошо. Был довольно длинный отрезок, на протяжении которого нам не залетало ничего, но теперь наступил момент, когда нам забили в большинстве несколько раз в первых трёх матчах серии. Такие вещи могут меняться стремительно, как и ход самих матчей», — цитирует Тротца официальный сайт лиги.