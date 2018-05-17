Россия — Канада: статистика второго периода матча

Завершился второй период четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады. После 40 минут игры счёт 2:2, у россиян голами отметились Илья Михеев и Александр Барабанов, в составе Канады шайбы сумели забросить Колтон Парэйко и Райан Ньюджент-Хопкинс.



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Статистика второго периода матча Россия — Канада:



Голы: 2-1

Броски: 15 — 9

Вбрасывания: 6 — 12

Штраф: 2-2

Реализация: 0/1 — 1/1.

Россия отыгралась с 0:2 с Канадой в главной четвертьфинальной битве ЧМ! LIVE Команда Ильи Воробьёва играет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.

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