Россия — Канада: статистика второго периода матча

Завершился второй период четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады. После 40 минут игры счёт 2:2, у россиян голами отметились Илья Михеев и Александр Барабанов, в составе Канады шайбы сумели забросить Колтон Парэйко и Райан Ньюджент-Хопкинс.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018
Статистика второго периода матча Россия — Канада:
Голы: 2-1
Броски: 15 — 9
Вбрасывания: 6 — 12
Штраф: 2-2
Реализация: 0/1 — 1/1.
Россия отыгралась с 0:2 с Канадой в главной четвертьфинальной битве ЧМ! LIVE
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