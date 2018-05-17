Андронов забил первый гол на ЧМ после двух своих реализованных удалений

В третьем периоде четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады заброшенной шайбой отметился нападающий Сергей Андронов, сделав счёт 3:3. Это первый гол форварда на ЧМ-2018, отметим, что он забросил шайбу после двух своих удалений, которые реализовали канадцы.



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