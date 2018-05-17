Сборная России по хоккею впервые с 2013 года осталась без медалей на ЧМ

Сборная России потерпела поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.

Сборная России впервые с 2013 года осталась без медалей на чемпионате мира. Пять лет назад команда Зинэтулы Билялетдинова потерпела крупное поражение на стадии четвертьфинала от сборной США (3:8). После этого в 2014 году сборная России стала чемпионом мира, в 2015-м — серебряным призёром, а в 2016 и 2017 годах российская команда становилась обладателем бронзовых наград. На этих мировых первенствах главным тренером национальной команды был Олег Знарок.