Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

ЧМ по хоккею—2018: сборная США победила Чехию и вышла в полуфинал

ЧМ по хоккею—2018: сборная США победила Чехию и вышла в полуфинал
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная США одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 3:2. Американская команда прошла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары Швеция — Латвия.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018

В составе сборной США голами сумели отметиться Кэм Аткинсон и Патрик Кейн, оформивший дубль. У чехов заброшенные шайбы на свой счёт записали Михал Ржепик и Мартин Нечас.

ЧМ-2018
17 мая 2018, четверг. 17:15 МСК
США
3 : 2
2:0, 0:2, 1:0
Чехия
1:0 – Кейн (Райан) – 10:36 (5x5), 2:0 – Аткинсон (Бонино, Годро) – 12:19 (5x5), 2:1 – Ржепик (Факса, Гудас) – 24:56 (5x5), 2:2 – Нечас (Пастрняк, Гронек) – 30:55 (5x4), 3:2 – Кейн (Райан) – 46:58 (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент