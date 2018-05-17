Россия проиграла Канаде в овертайме, вылетев с ЧМ-2018 в четвертьфинале

Сборная России потерпела поражение от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, упорная встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.



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У россиян голами отметились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артём Анисимов, в составе Канады шайбы сумели забросить Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О`Райлли.

Деревянные медали. Этой сборной России канадцы не по зубам Сборная России трижды отыгрывались в матче с Канадой, но всё равно вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.

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