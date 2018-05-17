Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Россия проиграла Канаде в овертайме, вылетев с ЧМ-2018 в четвертьфинале

Фото: РИА Новости
Россия проиграла Канаде в овертайме, вылетев с ЧМ-2018 в четвертьфинале
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России потерпела поражение от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, упорная встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018

У россиян голами отметились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артём Анисимов, в составе Канады шайбы сумели забросить Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О`Райлли.

ЧМ-2018
17 мая 2018, четверг. 17:15 МСК
Россия
4 : 5
0:1, 2:1, 2:2, 0:1
Канада
0:1 – Парэйко (Макдэвид, Эберле) – 04:45 (5x4), 0:2 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Парэйко) – 31:51 (5x4), 1:2 – Михеев (Анисимов, Зайцев) – 32:53 (5x5), 2:2 – Барабанов (Дадонов) – 37:32 (5x5), 2:3 – Туррис (Шварц) – 47:10 (5x5), 3:3 – Андронов (Зайцев, Сошников) – 48:44 (5x5), 3:4 – Дюбуа (Джост) – 52:36 (5x5), 4:4 – Анисимов (Григоренко, Зайцев) – 54:34 (5x5), 4:5 – О'Райлли (Макдэвид, Экблад) – 64:57 (4x3)
Деревянные медали. Этой сборной России канадцы не по зубам
Сборная России трижды отыгрывались в матче с Канадой, но всё равно вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент