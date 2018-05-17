Заслуживала ли Россия победы над Канадой и выход в полуфинал ЧМ?

Сборная России потерпела поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018

У россиян голами отметились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артём Анисимов, в составе Канады шайбы сумели забросить Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О`Райлли.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Заслуживала ли Россия победы над Канадой и выход в полуфинал ЧМ?».

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