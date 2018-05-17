Андронов, Дацюк, Кошечкин — лучшие игроки сборной России на ЧМ по хоккею—2018

Сборная России потерпела поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ. Россияне впервые с 2013 года не сумели заработать медалей мирового первенства.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018



Лучшими игроками команды Ильи Воробьёва на турнире признаны вратарь Василий Кошечкин и нападающие Павел Дацюк и Сергей Андронов.

Россия уступила Канаде в главной четвертьфинальной битве ЧМ! LIVE Команда Ильи Воробьёва играет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.