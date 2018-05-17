Дадонов — об удалении Капризова в ОТ: свистеть такое в играх плей-офф…

Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал удаление Кирилла Капризова в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею–2018 со сборной Канады (4:5 ОТ).

«Было и волнение, немножко пытались присмотреться к сопернику в первом периоде. Видимо, так и надо было, начать проигрывать — 0:2, чтобы что-то начать создавать. Проходимая ли была Канада? Ничего такого нет, счёт на табло. Конечно, сложно что-то кому-то говорить, в меньшинстве остались. Такие удаления давать в играх плей-офф… Но уже ничего не сделаешь», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.