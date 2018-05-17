Дадонов: остаться без медалей — провал? Не знаю, как это называется

Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею–2018 со сборной Канады (4:5 ОТ).

«Не увидел, что канадцы были намного сильнее нас. Им повезло в некоторых голах, нам повезло, что мы забили. Равная игра – 4:4 после 60 минут. К Шестёркину претензий не должно быть, все свои броски он сегодня отбил. Нужно было немного повнимательнее быть на добивании, подчищать пятак.

Понимаю, будет критика, после того как мы остались без медалей, мы приучили болельщиков к другому. Можно ли это назвать провалом? Как хотите, не знаю, как это называется. Считаю, у нас была достойная команда. Чего-то нам, конечно, не хватило для достижения высшей цели, но мы могли рассчитывать на большее. Мы с любым соперником могли играть, это показали все матчи. Так получилось, могло пойти в другую сторону», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.