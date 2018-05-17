Дацюк: если когда-нибудь буду судьёй, дам оценку удалению Капризова

Капитан сборной России Павел Дацюк прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею–2018 со сборной Канады (4:5 ОТ).



«Игра была достаточно равная. Канадцы — хорошая команда, хорошо катались и комбинировали. Здорово, что наши молодые ребята не стушевались и играли в свой хоккей. Не хватило совсем чуть-чуть везения. Удаление Капризова? Если я когда-нибудь буду судьёй, то дам оценку этому эпизоду. А так, я пока хоккеист, всякое бывает. Судья заметил или не заметил — не знаю», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Деревянные медали. Этой сборной России канадцы не по зубам Сборная России трижды отыгрывались в матче с Канадой, но всё равно вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.