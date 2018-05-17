Анисимов: Россия могла выиграть, остаться без медалей ЧМ — это провал

Нападающий сборной России Артём Анисимов прокомментировал поражение в четвертьфинале ЧМ от команды Канады в овертайме со счётом 4:5.

«Победа – это было бы очень здорово сегодня. В первом периоде играли не в свою игру? Можно так сказать, но всё равно – четвертьфинал, со сборной Канады. Но потом мы адаптировались, стали играть в свой хоккей, держать шайбу, играть в чужой зоне, много бросать. От этого стали появляться моменты, стали переламывать ход игры. Закончилось – как есть. Вратарь Канады очень много отбивал перед собой, надо просто было побольше бросать. Начали бросать, и шайбы стали залетать. В моменте со своим голом бросал не на удачу. Хотел попасть в ближний угол, попал хорошо. Насчёт удаления Капризова ничего не буду говорить. Удаление как удаление. Канадцы очень хорошо реализовали большинство. Очень мастеровитые, хорошо играют «пять на четыре». Надо было просто играть «пять на пять».



Остаться без медалей впервые с 2013 года – это провал. Могли замахнуться на большее. У нас была очень хорошая команда, могли выиграть. Чуть-чуть не хватило, в овертайме проиграли Канаде. Макдэвида было не перекрыть? Тяжело кого-то перекрыть в меньшинстве, у них на одного игрока больше. Он очень мастеровитый игрок, два раза подряд лучшим бомбардиром НХЛ просто так не становятся.



Проиграли три матча фаворитам? Везде что-то не хватает, когда проигрываем. Какие-то маленькие вещи, надо просто поработать над этими вещами, и всё будет хорошо. У нас хорошая, дружная команда, сильный коллектив», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.