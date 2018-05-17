Андронов — о судействе: в таких играх давать такие удаления, какие нам дали…

Нападающий сборной России Сергей Андронов прокомментировал поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года от команды Канады в овертайме со счётом 4:5.

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«Не мне судить, но в таких играх давать такие удаления, какие нам дали… Нельзя такие удаления давать. Думаю, в половине из них ничего не было. Тем более в овертайме. Надо было половину из того, что мы удалились, выстоять. Тогда было бы полегче.

В эпизоде с моим голом только на лавке почувствовал, что шайба в меня попала. Думал, Зайчик забил (защитник сборной России Никита Зайцев. – Прим. «Чемпионата»).

Слабый вратарь у Канады? Накал у игры был неплохой. Может, он где-то не справился с нервами. Трудно судить, нервничал он или нет. Он всё-таки играет в НХЛ, какой-то уровень у него есть.

Старались плотно играть с ними. Удаления ломали нам игру. Мы только разбегались – удаление, и они перехватывают инициативу. Макдэвид и его скорость? Интересно против него играть. Большой мастер. Он кусается и цепляется за все шайбы.

Успех или неуспех команды оценивается по результату. Результата нет. Наверное, поставлю нам тройку», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.