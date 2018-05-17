Россия — Канада — 4:5 ОТ. Видеообзор четвертьфинала ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России потерпела поражение от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, упорная встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.

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У россиян голами отметились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артём Анисимов. В составе Канады шайбы сумели забросить Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О'Райлли.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.