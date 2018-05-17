Швеция — Латвия: опубликованы составы сборных на четвертьфинал ЧМ

Опубликованы составы сборных Швеции и Латвии на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею–2018.



Швеция



Нильссон (Хелльберг)

Ларссон — Экман-Ларссон, Ракелль — Зибанеджад — Янмарк

Клинберг — Линдхольм, Хорнквист — Баклунд — Нюквист

Викстранд — Экхольм, Форсберг — Кемпе — Арвидссон.

Андерссон, Эверберг, де ла Роуз — Ларссон — Пяаярви



Латвия



Мерзликин (Гудлевскис)

Галвиньш — Цибульскис, Индрашис — Джериньш — Редлихс

Сиксна — Фрейбергс, Букартс Роберт — Блугерс — Букартс Рихард

Рубинс — Сотниекс, Кениньш — Аболс — Балцерс

Зиле, Мейя, Павлов — Евпалов — Разгалс.



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