Опубликованы составы сборных Швеции и Латвии на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею–2018.
Швеция
Нильссон (Хелльберг)
Ларссон — Экман-Ларссон, Ракелль — Зибанеджад — Янмарк
Клинберг — Линдхольм, Хорнквист — Баклунд — Нюквист
Викстранд — Экхольм, Форсберг — Кемпе — Арвидссон.
Андерссон, Эверберг, де ла Роуз — Ларссон — Пяаярви
Латвия
Мерзликин (Гудлевскис)
Галвиньш — Цибульскис, Индрашис — Джериньш — Редлихс
Сиксна — Фрейбергс, Букартс Роберт — Блугерс — Букартс Рихард
Рубинс — Сотниекс, Кениньш — Аболс — Балцерс
Зиле, Мейя, Павлов — Евпалов — Разгалс.
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Швеция — Латвия: опубликованы составы сборных на четвертьфинал ЧМ