Воробьёв — об отсутствии Шипачёва: я не знаю, где он был. На югах, в отпуске?

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв после поражения от Канады (4:5 ОТ) прокомментировал отсутствие в составе команды форвардов Александра Радулова и Вадима Шипачёва.
«Не могу сейчас сказать, почему в сборной не было Шипачёва… Я не знаю, где Вадим был. На югах? В отпуске? С Радуловым я пытался лично поговорить. Звонил ему. После игры олимпийской сборной увидел пропущенные звонки, но к тому моменту уже было известие, что он не приедет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Деревянные медали. Этой сборной России канадцы не по зубам
Сборная России трижды отыгрывалась в матче с Канадой, но всё равно вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.