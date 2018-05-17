Россия — Канада: болельщики встретили команду после поражения

Сборная России потерпела поражение от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, упорная встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ. После игры хоккеистов и тренерский штаб сборной встретили болельщики.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

У россиян голами отметились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артём Анисимов. В составе Канады шайбы сумели забросить Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О'Райлли.

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