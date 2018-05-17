Россия — Канада: Киселевич, Парэйко и Экблад — лидеры по игровому времени

Сборная России потерпела поражение от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, упорная встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Лидерами по игровому времени в составе сборной Канады стали защитник Колтон Парэйко и Аарон Экблад, проведшие на льду 27:38 и 25:42 соответственно. У сборной России больше остальных на льду провёл защитник Богдан Киселевич — 24 минуты 56 секунд.
Деревянные медали. Этой сборной России канадцы не по зубам
Сборная России трижды отыгрывалась в матче с Канадой, но всё равно вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.
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