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Россия — Канада: Киселевич, Парэйко и Экблад — лидеры по игровому времени

Россия — Канада: Киселевич, Парэйко и Экблад — лидеры по игровому времени
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России потерпела поражение от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, упорная встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.

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Лидерами по игровому времени в составе сборной Канады стали защитник Колтон Парэйко и Аарон Экблад, проведшие на льду 27:38 и 25:42 соответственно. У сборной России больше остальных на льду провёл защитник Богдан Киселевич — 24 минуты 56 секунд.

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Сборная России трижды отыгрывалась в матче с Канадой, но всё равно вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.

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