Россия впервые в истории осталась без единой медали ЧМ, МЧМ и ЮЧМ за сезон

Сборная России потерпела поражение от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:5 ОТ. Команда Ильи Воробьёва выбыла из турнира.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018



На юниорском чемпионате мира–2018 Россия вылетела в четвертьфинале, проиграв команде США со счётом 1:5. На молодёжном ЧМ-2018 сборная России уступила США со счётом 2:4. Таким образом, Россия впервые в истории осталась без единой медали ЧМ, МЧМ и ЮЧМ за сезон.