Никитин: никогда не пересматриваю моменты, потому что ничего уже не изменишь

Тренер сборной России Игорь Никитин прокомментировал итоги матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею со сборной Канады (4:5 ОТ).



«Проблема не в Шестёркине, проблема в игре команды. Он совершил много хороших сейвов. Скажем так, он не выиграл матч, но сыграл достойно. На всём турнире он здорово играл. Было удаление в овертайме или нет? Никогда не пересматриваю моменты, потому что уже невозможно ничего изменить. Что касается защитников, были три пары, которые могли играть против Макдэвида, и они играли. Киселевич с Гавриковым хорошо играют в паре, дополняют друг друга. Получится ли у Киселевича в НХЛ? Я не прогнозист», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.