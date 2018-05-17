Крейчи — о вылете из ЧМ: Чехия была хороша, но дальше проходит одна команда

Нападающий сборной Чехии Давид Крейчи поделился впечатлениями от матча с командой США на ЧМ (2:3).



«К сожалению, всё решается лишь в одном матче. Мы были хороши большую часть игры, за исключением слабого начала. Тренеры оперативно внесли изменения в нашу игру, мы вернули интригу, но в концовке не добились успеха.



Хочу отметить, что мы сражались до конца и никто не может пожаловаться на нашу самоотдачу. Сегодня играли две хорошие команды, но дальше проходит только одна», — приводит слова Крейчи Hokej.cz.

Американский шик. Кейн дважды пробил Францоуза и вывел США в полуфинал Матч американцев и чехов стал повторением февральского четвертьфинала в Пхёнчхане и встречи на той же стадии ЧМ-2016 в Москве.