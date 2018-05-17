Францоуз: Кейн — один из лучших хоккеистов мира, снимаю перед ним шляпу

Вратарь сборной Чехии Павел Францоуз прокомментировал поражение в четвертьфинале ЧМ-2018 от сборной США (2:3).



«Это болезненное поражение, мы были очень близки к победе. На ОИ мы дошли до полуфинала, но медали снова от нас ушли. Отличное поколение чешских хоккеистов не может выиграть медали, нам не везёт. Сделаем всё возможное для победы в следующем турнире.



Патрик Кейн — определённо один из лучших хоккеистов мира. Его первую шайбу я мог отражать, она пролетела совсем рядом. Конечно, Кейн бросил шикарно, снимаю шляпу», — цитирует вратаря Hokej.cz.

Американский шик. Кейн дважды пробил Францоуза и вывел США в полуфинал Матч американцев и чехов стал повторением февральского четвертьфинала в Пхёнчхане и встречи на той же стадии ЧМ-2016 в Москве.