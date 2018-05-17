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Сборная Швейцарии вышла в полуфинал ЧМ впервые за пять лет

Сборная Швейцарии вышла в полуфинал ЧМ впервые за пять лет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Финляндии потерпела сенсационное поражение от команды Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 2:3. Стоит отметить, что финны заняли первое место в своей группе, Швейцария — четвёртое.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Таким образом, швейцарцы впервые за пять лет смогли пробиться в полуфинал турнира. В 2013 году Швейцария вышла в полуфинал, дошла до финала чемпионата мира, но проиграла в финале Швеции (1:5).

Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею–2018
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