Сборная Швейцарии вышла в полуфинал ЧМ впервые за пять лет

Сборная Финляндии потерпела сенсационное поражение от команды Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 2:3. Стоит отметить, что финны заняли первое место в своей группе, Швейцария — четвёртое.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018



Таким образом, швейцарцы впервые за пять лет смогли пробиться в полуфинал турнира. В 2013 году Швейцария вышла в полуфинал, дошла до финала чемпионата мира, но проиграла в финале Швеции (1:5).

Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею–2018