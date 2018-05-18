Третьяк: у канадцев все игроки из НХЛ, понимаете, с кем мы играем?

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение от сборной Канады (4:5 ОТ) на, проходящем в Дании, чемпионате мира по хоккею.

«Нам не стыдно за команду, все ребята бились до конца. Сборная в Дании сделала всё, что могла, ребята старались. Откровенно давайте будем говорить: на этот чемпионат мира по игрокам мы собрали всё, что могли. По одному-двум хоккеистам, может быть, спорная ситуация, но не более. У нас шесть человек из НХЛ, из них двое играют за фарм-клубы, а у канадцев, у шведов вся команда – игроки НХЛ. Понимаете, с кем мы играем? Если бы у нас было больше опытных ребят в команде, результат мог быть другим. Но даже так ребята бились, ни к кому нет претензий. Команда во всех играх показывала интересный, комбинационный хоккей. Через эти поражения мы пойдем к большим победам, у нас хорошее будущее, мы готовим ребят к победам», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».