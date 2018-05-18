Кузнецов забросил 10-ю шайбу в плей-офф и догнал Овечкина

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов во втором периоде четвёртого матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросил свою 10-ю шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. 25-летний россиянин на 6-й минуте второго периода с передачи Александра Овечкина поразил ворота Андрея Василевского. Теперь на счету Кузнецова 21 (10+11) очко в плей-офф. У Овечкина 20 (10+10) очков. В матче идёт второй период, счёт равный — 2:2.

Видео также доступно в официальном «твиттере» NHL.