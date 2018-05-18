Шайбы Кузнецова и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Тампой»

В четвёртом матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Решающей в матче стала шайба Алекса Киллорна в середине третьего периода.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт, набравший 2 (1+1) очка. Голами в составе «Кэпиталз» отметились Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина результативная передача.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 15 минут 23 секунды и нанёс 3 броска по второтам. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38.

Счёт в серии стал равным 2-2. Пятый матч противостояния состоится 20 мая мск в Тампе.