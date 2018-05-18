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Шайбы Кузнецова и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Тампой»

Шайбы Кузнецова и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Тампой»
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Решающей в матче стала шайба Алекса Киллорна в середине третьего периода.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт, набравший 2 (1+1) очка. Голами в составе «Кэпиталз» отметились Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина результативная передача.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 15 минут 23 секунды и нанёс 3 броска по второтам. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38.

Счёт в серии стал равным 2-2. Пятый матч противостояния состоится 20 мая мск в Тампе.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
18 мая 2018, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 4
1:2, 1:0, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Орлов (Оши, Нисканен) – 04:28 (5x5), 1:1 – Пойнт (Гурд, Джонсон) – 05:38 (5x5), 1:2 – Стэмкос (Пойнт, Миллер) – 08:32 (5x4), 2:2 – Кузнецов (Овечкин, Уилсон) – 25:18 (5x5), 2:3 – Киллорн (Палат, Сергачёв) – 51:57 (5x5), 2:4 – Чирелли – 59:58 (en)
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