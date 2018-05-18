«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 2:4. Видеообзор матча Кубка Стэнли — 2018

В четвёртом финальном матче Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Счёт в серии стал равным — 2-2. Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт, набравший 2 (1+1) очка. Голами в составе «Кэпиталз» отметились Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина результативная передача.

Пятый матч противостояния состоится 20 мая мск в Тампе.