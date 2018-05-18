В третий раз в истории финалов конференций команды проиграли первые 4 матча дома

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Решающей в матче стала шайба Алекса Киллорна в середине третьего периода.

Обе команды проиграли первые два матча на домашнем льду, таким образом в третий раз в истории финалов конференций команды проиграли первые четыре матча дома. В сезоне-1994/95 это произошло в финале Востока, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфия Флайерз», а в плей-офф-2004 подобное случилось в финале Западной конференции («Калгари Флэймз» — «Сан-Хосе Шаркс»).