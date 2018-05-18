Купер: у «Тампы» не было её игры — Василевский «украл» матч у «Вашингтона»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции высоко оценил вклад в результат вратаря «молний» Андрея Василевского, отразившего 36 бросков и признанного лучшим игроком матча.

«Почему мы не могли выиграть дома, а хорошо сыграли на выезде? Буду честен. Если вы спросите каждого игрока в обеих командах, где он предпочитает играть — дома или в гостях, то они наверняка проголосуют за домашний матч. Но в дороге все хоккеисты более сосредоточены, они держаться все вместе, а не идут спокойно домой.

Василевский? Когда у вас нет вашей игры, то нужен вратарь, который «украдёт» матч, что и сделал Андрей», — цитирует Купера Tampa Bay Times.