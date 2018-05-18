Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сломал клюшку после поражения от «Тампы»

В четвёртом матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Решающей в матче стала шайба Алекса Киллорна в середине третьего периода.

После завершения матча капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел сдержать своё разочарование. Капитан «столичных» сломал клюшку, ударив ей по перекладине ворот.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Кэпиталз» упустили преимущество в серии 2-0, проиграв оба матча на домашнем льду «Кэпитал-Уан-Арены».

Овечкин — о 2:4: упущенная возможность, плей-офф для нас — это важнейший тест