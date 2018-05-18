Киллорн о Василевском: в плей-офф нужен вратарь, который сделает решающие сейвы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции высоко оценил вклад в результат вратаря «молний» Андрея Василевского, отразившего 36 бросков и признанного лучшим игроком матча.

«Многие парни приносят себя в жертву. Райан Кэллахэн, по-моему, заблокировал сегодня три броска, и Васи был просто великолепен. В плей-офф команде обязательно нужен вратарь, который сделает все эти решающие сейвы», — цитирует Киллорна официальный сайт НХЛ.