И. Воробьёв — об удалении Капризова: тренеры шведов сказали, что ничего не было

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв прокомментировал удаление Кирилла Капризова в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею–2018 со сборной Канады (4:5 ОТ).

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

«Удаление Капризова? Надо поддержать всех хоккеистов, в том числе и Капризова. Я поблагодарил всех. Зашёл в раздевалку, сказал всем спасибо за честную работу. Вы знаете, даже тренеры шведов, которые стояли недалеко и видели эпизод, сказали, что никакого удаления нет. Да, в овертайме, в таком матче… Очень непонятный фол.

В овертаймах в играх на вылет надо свистеть удаления, в которых голову отрывают, а не такое. Когда есть какой-то голевой момент, что-то ещё. Хоккей – такая игра, что удаление можно найти в каждом эпизоде. Но это не оправдание, а просто факт», — сказал Воробьёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.