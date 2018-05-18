Россияне в плей-офф НХЛ: Евгений Кузнецов набрал очки в 7 матчах подряд

В четвёртом матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Голами в составе «Кэпиталз» отметились Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина результативная передача. Кузнецов продлил результативную серию до 7 матчей — 12 (5+7) очков. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 15 минут 23 секунды и нанёс 3 броска по воротам. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Василевский «Тампа» 36 из 38 94,7 4:2 2-2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Кучеров (н) «Тампа» 0+0 0 2 3 0 1 - 15.23 2-2 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+1 0 0 3 4 1 - 23.44 2-2 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 0 0 4 0 2 42% 22.50 2-2 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 +1 0 0 1 1 - 10.08 2-2 Орлов (з) «Вашингтон» 1+0 0 0 3 1 2 - 22.54 2-2