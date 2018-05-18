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Россияне в плей-офф НХЛ: Евгений Кузнецов набрал очки в 7 матчах подряд

Россияне в плей-офф НХЛ: Евгений Кузнецов набрал очки в 7 матчах подряд
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Голами в составе «Кэпиталз» отметились Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина результативная передача. Кузнецов продлил результативную серию до 7 матчей — 12 (5+7) очков. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 15 минут 23 секунды и нанёс 3 броска по воротам. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Василевский«Тампа»36 из 3894,74:22-2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Кучеров (н)«Тампа»0+002301-15.232-2
Овечкин (н)«Вашингтон»0+100341-23.442-2
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+00040242%22.502-2
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+10011-10.082-2
Орлов (з)«Вашингтон»1+000312-22.542-2
Клюшку — в щепки! Василевский заставил Овечкина психануть
При этом капитан «столичных» отдал потрясающую голевую передачу на Евгения Кузнецова.
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