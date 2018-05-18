Россияне в плей-офф НХЛ: Евгений Кузнецов набрал очки в 7 матчах подряд

В четвёртом матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Голами в составе «Кэпиталз» отметились Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина результативная передача. Кузнецов продлил результативную серию до 7 матчей — 12 (5+7) очков. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 15 минут 23 секунды и нанёс 3 броска по воротам. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Василевский
|«Тампа»
|36 из 38
|94,7
|4:2
|2-2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|0
|2
|3
|0
|1
|-
|15.23
|2-2
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|3
|4
|1
|-
|23.44
|2-2
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|4
|0
|2
|42%
|22.50
|2-2
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|0
|1
|1
|-
|10.08
|2-2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|3
|1
|2
|-
|22.54
|2-2
Клюшку — в щепки! Василевский заставил Овечкина психануть
При этом капитан «столичных» отдал потрясающую голевую передачу на Евгения Кузнецова.