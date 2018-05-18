Кузнецов: если бы вначале кто-то сказал, что будет 2-2, никто бы не расстроился

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«В принципе равная игра была, мы опять не забили в большинстве, а они забили, и это всё решило. У нас есть моменты, и это позитивно, потому что, когда их нет, совсем туго, а так мы должны забивать. Если бы вначале кто-то сказал, что после четырёх матчей будет 2-2, никто бы не расстроился. Хотя мы и лидировали 2-0, но ничего страшного, нужно дальше работать.

В раздевалке перед вторым периодом ничего особенного не говорили. Разное бывает, где-то соперник получше играл, где-то мы ошиблись. Скорректировали кое-какие моменты, и равная игра была. Скажу даже, что во втором периоде мы доминировали. В третьем моменты тоже были моменты, но они забили, а мы нет.

Из каждого поражения можно вынести много положительного и много отрицательного. Самое главное – сделать правильные выводы, отдохнуть. Завтра поедем в Тампу, проведём собрание, нам скажут, как играть. Обидно, конечно, что с 2-0 сделали 2-2, но не считаю, что что-то такое произошло», – сказал Кузнецов в эфире официального канала НХЛ в YouTube.