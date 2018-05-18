И. Воробьёв: обычно на ЧМ после ОИ едут немногие — в этот раз приехали почти все

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв прокомментировал уровень чемпионата мира 2018 года, с которого национальная команда вылетела на стадии четвертьфинала.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

«Поражение от Чехии определили Крейчи и Пастрняк? Это качество игроков. Такие мастера из половины момента способны сделать гол. На протяжении всего чемпионата мы обстучали все штанги. Но нам больше всего обидно за матч с канадцами, а те мы уже проехали и забыли. Мы и с чехами, и со шведами играли на равных. Посмотрите на последний гол с чехами – от конька, из-за ворот…

Как готовились к сборной Канаде? Изучали их сборную, просматривали состав. Посмотрите на того же О'Райлли, который первый центр «Баффало Сэйбрз». В прошлом году он играл в первом звене, а в этом году уже во втором. То есть надо понимать, какая была сила и уровень турнира. Обычно на турниры после Олимпиады многие не приезжают, а здесь приехали практически все.

Везде была игра до гола, везде чуть-чуть не хватило. По самоотдаче у меня к нашим ребятам претензий нет. Естественно, тем, что мы проиграли Канаде, я недоволен. А так – наша команда старалась, работала. Людей сложно обмануть, вы же видели матч. В тех условиях, в которых мы собирали сборную, сделали много и довольно неплохо», — сказал Воробьёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.