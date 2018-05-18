Михеев — о поражении Канаде: могли отдать больше — был бы другой результат

Нападающий сборной России Илья Михеев прокомментировал поражение от сборной Канады (4:5 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Дании. Национальная команда впервые с 2013 года осталась без медалей мирового первенства.

«Наверное, мы могли отдать больше в этой игре — был бы другой результат. Тяжело сейчас сказать что-либо ещё. Непросто говорить на горячую голову. Надо посидеть, подумать. Думаю, не хватило всего по чуть-чуть», — цитирует Михеева официальный сайт Федерации хоккея России.