Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Новосибирске

Международная федерация хоккея утвердила проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске, сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Сегодня, 18 мая, на конгрессе IIHF был утверждён контракт с Федерацией хоккея Канады на 10 лет, в котором определены места проведения ближайших МЧМ.

«В 10-летнем контракте IIHF и канадской федерацией прописано, в каких странах пройдут все молодёжные чемпионаты мира. И там указано, что в 2023 году турнир пройдёт в Новосибирске. Таким образом, IIHF утвердила проведение турнира», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».