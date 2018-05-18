СКА заключил контракт на 4 года с защитником Ярославом Дыбленко

СКА заключил контракт с защитником Ярославом Дыбленко, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение заключено на четыре сезона.

В сезоне-2017/18 24-летний Дыбленко провёл 54 матча в АХЛ в составе «Бингхэмтон Девилз», набрав 8 (2+6) очков. В начале мая российский защитник был выставлен «Нью-Джерси Дэвилз» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. После прохождения процедуры контракт с «дьяволами» был расторгнут, и Дыбленко получил право вернуться в Россию.