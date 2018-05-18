Экман-Ларссон: могу целый день говорить о Кейне, нам надо залезть ему под кожу

Защитник сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2018 года с командой США.

«Конечно, это будет сложный матч. Сборная США обладает хорошим подбором игроков, особенно выделяется Патрик Кейн, который набрал уже 19 очков в 8 матчах. Нужно внимательно следить за ним. Как? Не думаю, что нужно играть персонально против него, необходимо защищаться всей пятёркой. Только в этом случае можно победить США.

Чем хорош Кейн? У него много преимуществ. Он хорошо катается, хорошо бросает. Знаете, я могу целый день стоять здесь и перечислять его достоинства. Очевидно, что нам надо залезть ему под кожу. Да и вообще, нужно играть гораздо умнее, чем в предыдущих двух матчах (игры с Россией и Латвией. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Экман-Ларссона HockeyNews.