И. Воробьёв: второй этап Евротура оказался лишним для сборной России

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв после вылета национальной команды с чемпионата мира 2018 года заявил о вреде, который нанёс Евротур подготовке команде к мировому первенствe.

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«Цикла подготовки не было. Олимпийский сезон, люди играли, им время было нужно отдохнуть. А у нас как получилось? Два дня, поехали на один Евротур, два дня, поехали на другой Евротур. Один этап — это ещё было нормально, а вот второй уже оказался лишним для нас. С одной стороны, посмотрели игроков, а с другой стороны, не успели поработать над физикой», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.