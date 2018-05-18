Зибанеджад: Мерзликин — главная причина, почему Латвия оказалась в 1/4 финала

Нападающий сборной Швеции Мика Зибанеджад прокомментировал трудную победу над Латвией (3:2) в четвертьфинале чемпионата мира.

«Их вратарь сыграл замечательный матч. Мерзликин — одна из главных причин, почему сборная Латвии сумела выйти в четвертьфинал, а вероятно, даже самая главная причина. Полевые игроки здорово ему помогали, чистили пятак, давали ему возможность видеть наши броски. Вообще, у нас был плохой ритм при игре в равных составах, но мы справились с этим и вышли победителями из матча», — цитирует Зибанеджада официальный сайт IIHF.