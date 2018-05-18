И. Воробьёв: пожинаем плоды 90-х, когда не было хоккея, страна была развалена

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв после вылета национальной команды с чемпионата мира 2018 года рассказал о проблемах в российском хоккее.

«Дело в школе, дело в развитии игроков, дело в том, как они готовятся. Площадки — это уже вторая тема. Главное начать своих игроков поднимать, чтобы их больше было. Сейчас мы пожинаем плоды того, что в 90-х у нас не было хоккея, ничего, когда страна была развалена. Игроки у нас есть, но количество и качество их для сборной…», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.